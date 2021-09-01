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Происшествия1 сентября 2021 15:22

На Украине задержали ялтинца, который был членом Народной самообороны Крыма

Бывшего ополченца обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Мужчину задержали, когда он пересекал государственную границу Крыма и Украины. Фото: ssu.gov.ua

Мужчину задержали, когда он пересекал государственную границу Крыма и Украины. Фото: ssu.gov.ua

В Херсонской области Украины задержан житель Крыма, у которого при обыске нашли документы об участии в ялтинской роте Народной самообороны Крыма и медаль, выданную министром обороны России.

- Задержанный был активным участником незаконного вооруженного формирования. В феврале 2014-го по идейным убеждениям он вступил в так называемую ялтинскую роту Народной самообороны Крыма, – цитирует ForPost пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сейчас мужчина ожидает избрания меры пресечения. Его обвиняют в создании незаконных военизированных или вооруженных формирований.

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