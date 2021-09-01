В Симферополе почистили ливневки и обновили разметку

Работники города продолжают приводить Симферополь в порядок Фото: Архив "КП"

В Симферополе активно готовятся к наступлению осени: работники поверили в городе состояние ливневых канализаций и дождеприемников. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, особое внимание уделяется дорожным знакам, разметке и пешеходным ограждениям, ведется ремонт и покраска скамеек и урн.

- В плановом порядке ведутся работы по прочистке и промывке системы ливневой канализации, восстановлению пришедших в негодность дождеприемников. Это позволит предотвратить их засорение и последующее подтопление улиц во время осадков, – говорится в сообщении.

За последнюю неделю городские рабочие привели в порядок ливневки на улицах Сергея Ценского, Турецкой, Балаклавской, Ракетной, Семашко, а также на проспекте Победы и по переулку Марсовый. Дождеприемники починили в районе улиц Кирова, Караимской, Сергея Ценского и Смольной.

В городе также появились новые дорожные знаки на улицах Гагарина, Балаклавской, Гайдара и Гурзуфской. Разметка пешеходного перехода восстановлена на улицах Ростовской, Лермонтова, Тургенева, Кавказской, Карла Маркса, Ковыльной, Титова, Толстого, Желябова и других.

Кроме того, сотрудники МБУ «Город» отремонтировали и очистили указатели на улицах Москалева, Гурзуфской, Гоголя, Кирова, Жигалиной, Элеваторной, Титова, на проспекте Победы и в переулке Элеваторном.

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