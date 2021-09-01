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Общество1 сентября 2021 16:43

«Спаси и сохрани»: Керченские водители поставили крест около ямы на дороге

Местные жители пошутили, что таким образом похоронены воспоминания о ровном асфальте
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Яма образовалась на Вокзальном шоссе. Фото: "Новости Керчь"/"Вконтакте"

Яма образовалась на Вокзальном шоссе. Фото: "Новости Керчь"/"Вконтакте"

Несмотря на то, что каждый год в Крыму ремонтируют десятки километров дорог, некоторые трассы до сих пор оставляют желать лучшего. Интересный способ привлечь внимание местных властей на качество асфальта нашли водители Керчи.

На Вокзальном шоссе образовалась глубокая яма, на которую не обращали внимания коммунальные службы. Сначала на месте провала асфальта положили ветки как предупредительный знак для водителей, а после этого решили пойти дальше и установили деревянный крест с надписью «Спаси и сохрани».

Местные жители пошутили, что таким образом водители похоронили воспоминания о ровной дороге. Некоторые предположили, что если яма станет глубже, там откроется вход в Аджимушкайские каменоломни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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Керченские водители похоронили хорошие дороги
Керченские водители похоронили хорошие дороги
Видео: "Новости Керчи"/"Вконтакте"