Керчанка случайно нашла флешку с интимным видео между своим сожителем и дочкой

Было возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В конце жаркого августа жительница Керчи случайно нашла в своей квартире флешку со странным содержимым, после просмотра которого она немедленно обратилась в полицию.

43-летняя женщина делит быт с безработным мужчиной и своей девятилетней дочерью. Какого же было ее удивление, когда на электронном носителе оказались порнографические материалы, где в главных ролях запечатлен ее мужчина и дочь.

Керчанка обратилась в правоохранительные органы и подала заявление на сожителя. Тот явился с повинной и признался в содеянном.

По данным источников КП-Крым, было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). В случившемся разбираются следователи.

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