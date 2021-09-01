Крымчанина приговорили к двум годам тюрьмы за избиение лесника

В Крыму приговорили к тюремному заключению мужчину, избившего лесника Фото: "КП" Архив

Суд в Крыму приговорил 58-летнего жителя Белогорского района к двум годам колонии строгого режима за избиение лесника.

- В конце ноября прошлого года в ходе проведения рейда по выявлению нарушений лесного законодательства на территории Пристепного участкового лесничества Белогорского района сотрудниками Государственного казенного учреждения РК «Юго-Восточное объединенное лесничество» выявлен автомобиль марки «УАЗ» с возможными нарушителями, – цитирует «Крым 24» пресс-службу прокуратуры РК.

После долгой погони нарушитель вышел из машины избил сотрудника лесничества. Уточняется, что он старался помешать дальнейшему преследованию.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отмечается, что местный житель в 2017 году уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия, опасного для жизни и здоровья.

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