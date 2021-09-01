Instagram удалил пост главы парламента Крыма Константинова о годовщине убийства главы ДНР

Александр Захарченко был государственным деятелем непризнанной Донецкой Народной Республики. Фото: «Википедия»

Instagram удалил публикацию на странице председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, посвященную третьей годовщине убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

- Аргументировали это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций, – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы Госсовета Кристину Попкову.

В публикации Константинов выразил уверенность, что виновные в смерти Захарченко обязательно будут наказаны. Бывшего главу ДНР он назвал русским патриотом, неутомимым защитником Русского мира.

- Александр Захарченко успел оставить яркий след в истории борьбы за свободу Донбасса, стал признанным лидером ДНР. Он и после смерти продолжает эту борьбу – как пример для подражания, как символ стойкости и достоинства Новороссии, – приводит СМИ текст публикации Константинова.

Александр Захарченко был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР «Оплот», также был удостоен золотой звезды Героя ДНР. В 2014 году он занял пост председателя Совета министров ДНР. В 2018 году 31 августа Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка.

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