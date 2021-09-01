Расход воды на реках Крыма увеличился в два раза

Набережная реки Салгир в Симферополе. Фото: Архив КП.

Расход воды на отдельных реках Крыма в августе превысил норму в два раза. Об этом сообщает крымский Гидрометцентр.

- Средние расходы воды на реках Биюк-Узенбаш, Дерекойка, Малый Салгир и Коккозка – в 1.5-2.0 раза выше нормы, - сообщили в Гидрометцентре.

При этом, как отмечается, расход воды на остальных реках был в пределах нормы.

В то же время значительно уменьшился приток воды в водохранилища естественного стока и в общей сложности к началу осени составил 125.76 миллионов кубометров. Это на 6.64 миллиона куб.м меньше, чем месяц назад.

Также в Гидрометцентре отметили, что в бассейнах рек Салгир, Малый Салгир, Коккозка, Демерджи в августе выпало осадков в 1,6-2 раза выше нормы.

- В течение прошедшего месяца в бассейнах рек Салгир, Малый Салгир, Коккозка, Демерджи осадков выпало в 1.6-2.1 раза больше нормы. В бассейнах рек Су-Индол, Ангара, Кучук-Узенбаш, Биюк-Узенбаш, приток Карстовый количество выпавших осадков было в пределах нормы, а в бассейнах рек Кучук-Карасу, Кача, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу – в пределах 16-47 % нормы,- говорится в сообщении.

В Крымских горах, в районе Ай-Петри количество осадков в прошлом месяце оставило 68 % нормы, а в районе Ангарского Перевала 57% нормы.

Этим летом из-за обильных осадков Крым пережил сразу несколько наводнений. Затопило Керчь, Ялту, Бахчисарайский и Ленинский районы. Власти продолжают выплачивать компенсации жителям пострадавших домов.

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