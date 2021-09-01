Крымчане имеют право обратиться с жалобой на дороги в «Крымавтодор»

О ненадлежащем качестве дорог в Крыму следует сообщаться в подведомственное учреждение Министерства транспорта РК «Крымавтодор» Фото: Архив "КП"

Жители Крыма имеют право обратиться с жалобой на качество местных дорог в подведомственное учреждение Министерства транспорта РК «Крымавтодор».

Как пишет Крымская газета, обратиться к сотрудникам организации можно, даже если на пути встретилось упавшее дерево, мусор или вышел из строя светофор. Именно «Крымавтодор» несет ответственность за надлежащее состояние и безопасность дорог в республике.

- Если вдруг в «Крымавтодоре» были не в курсе, что щебень с дороги уже разлетелся по полям, то местные жители либо администрация должны их уведомить об этом, – цитирует СМИ сообщение Минтранса РК.

В свою очередь сотрудники подведомственного учреждения передадут сообщение о проблеме в Службу автомобильных дорог, она попадет в «Крымавтодор», далее на место должны выехать специалисты от «Крымавтодора» и местной администрации.

По вопросам содержания дорог (ямочный ремонт, установка светофоров) нужно звонить по номерам: +7 (3652) 69-25-34; +7 (978) 945-82-88.

О вопросах, возникающих в ходе ремонта дороги, следует писать в сообщении на электронную почту: sad@sadrk.ru.

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