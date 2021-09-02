Погода в Крыму на 2 сентября: дожди и тепло до +22

На полуострове в силе штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. Синоптики обещают в четверг ненастье – ливни, мощный северо-западный ветер до 25 м/с. Станет значительно прохладнее.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 17-22 м/с. Днем тепло до 23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем столбик термометра покажет +19…22°, скорость западного ветра до 23 м/с. Малоблачно, дождь.

В Евпатории тепло 19…23°. Юго-западный ветер бродит курортному городу обдувает улицы курорта со скоростью 2-9 м/с. Облачно, дождь, гроза.

В Феодосии днем тепло до 23°, скорость северо-западного ветра 2-17 м/с. Малоблачно, небольшой дождь.

В Керчи 19…22°. Скорость северо-западного ветра 5-8 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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