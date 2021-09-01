В Гурзуфе на 70 тысяч рублей раздели пьяного отдыхающего

Ущерб правоохранители оценили как значительный - 67 000 рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечер воскресенья у отдыхающего из Алушты прошел весело. Почти весь выходной день 26-летний парень провел на море в Гурзуфе. Он гулял, купался и выпивал, а под конец уснул прямо на лавочке на набережной имени Пушкина. Так он проспал почти до 7 утра, но после веселого вечера парня ждали неприятные новости.

Когда он пришел в себя, то обнаружил пустую сумку без наушников марки «Эирподс», IPhone 11, наручных часов «Кинг Ноус» и 15 тысяч рублей наличными. Пока отдыхающий сладко спал, его обокрали.

Крымчанин решил сразу же обратится в местное отделение полиции. Как удалось узнать КП-Крым, ущерб правоохранители оценили как значительный - 67 тысяч рублей. Сейчас ведутся поиски вора.

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