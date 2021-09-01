Где в Симферополе и Севастополе 2 сентября отключат свет

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 60 лет Октября, 29

ул. Авангардная, 20-29;

ул. Лизы Чайкиной 48-100 (чет), 15-59 (чет)

ул. Радио 20-24 (чет), 17-23 (нечет)

ул. Чора-Батыр 54-58 (нечет), 43-55 (нечет)

ул. Фонтаны 1-13 (нечет)

пер. Ашик Умер 12-28 (чет), 11-21 (чет)

ул. Эмель 18-30 (чет), 49-61 (нечет)

ул. Неврез 12-24 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Мелек 11-19 (нечет);

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

наб. Корнилова 1,2-4

б. Приморский

с 9.00 до 12.00

ул. Веерная 2-4, 6,7, 10-12,16-18,22,1-17,10,5,13, 28-40,21-31,35-37, 41-43, 51

ул. Дарданельская 8-20,13-21,25,29, 5, 24

бул. Декоративный 9-а,11-а,25-29,35-39,43-49,55, 57-67,81-85; 77-79

ул. Василия Шукшина 2-6, 7-а,7,23, 10-16,20-22,33-А,3-5,9-17,29, 46-58,47,53-55,65, 24-28,34-38,19-21,25-27,31-37,47, 44-А,44-в,42-44,51, 60-76,101-А,97-А,67-77,93-103

ул. Тендровская 9-а,7-а,1-19,59-61,87

ул. Синютина 2-6,1-5

ул. 7-ая виноградная,10-б,6-8,5-а,3-а,5-б,1-5

ул. Урожайная 2,1; 11-В,11-В/1,11-А

ул. Лучистая 4-8,12,1-а,1

пл. Якорная 5;

прд. Фрегатный 36-а,58/2,58/1,42,46-48,52,60,35-37,45-47

ул. 7-ая виноградная 4

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Мельника 18-а,18-б,30-а,36-а,50-а,62-б,64-а,84-б,84-в,88-д, 8-10(чет),14-18(чет),26-3,78

ул. Пластунская 194-200(чет),204-206(чет), 169

про. Пластунский 32-48 (чет),60,70-76,82, 92-а,662-кад, 31-33(нечет),37-39(нечет),43,47,53,57-59(нечет),63-71(нечет)

ул. Ревякина 101-а

ул. Бирюлева 99

ул. Крестьянская 2-А,2,3-5, 2-Б,8,7-9,13

ул. Корсунская 23, 22-24,25-35

ул. Железнякова 16-24,17-А,9-21; 4-12,18,1-А,1-Б,1-7

ул. Народная 4-10,1-7, 24-а,12,16-24,17-А,11-17

ул. П.Мирного 16-30,15-25

ул. Трудовая 2-18,5-9,13,17; 20, 22/1,22/2,22/3, 24-26; 22-а,22,21-25, 27

ул. Пожарова 26

ул. Коралловая 131,135

пер.2-й Академический 1, 8-10

пер.1-й Академический 2-4,8-10,9

ул. Академическая 12-18,3,7,11-13,17,21,27-31, 41

ул. Учительская 14,17

ул. Университетская 58,78

ул. Ректорская 28

ул. Студенческая 12

с 8.00 (2 сентября) до 17.00 ( 3 сентября)

п. Инкерман: ул. Толбухина 6-8,12,16,7; ул. Умрихина 13-1,15-23; ул. Четвертакова 2-6,1,5

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