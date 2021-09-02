В Крыму бесследно исчезло 6 человек

Итоги августа 2021. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Стараниями волонтеров-поисковиков на полуострове спасена не одна человеческая жизнь, найдены и возвращены домой сотни людей. Иногда к работе подключаются кинологи с собаками-ищейками.

В соцсети появилась статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополю за август 2021 года.

Всего было принято 97 заявок о пропавших детях, взрослых и стариках. Удалось найти живыми и невредимыми 67 человек. К сожалению, 5 пропавших уже никогда не вернуться домой – они погибли.

Из 97 заявок 15 оказались ложными – они не подтвердились.

Несмотря на все усилия не удалось найти 6 человек. Но волонтеры не теряют надежду:

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства.

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