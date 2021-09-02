Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха на Новый год 2022

Ялта хороша в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные, узнали, где жители страны планируют отдохнуть в новогодье: зимние каникулы начнутся 31 декабря 2021, а завершатся 9 января 2022.
Выяснилось, что туристам больше всего по душе город счастья Ялта, не прочь они побывать и в Питере, не обижена вниманием и белокаменная.
Топ-10 направлений отдыха на Новый год (средняя цена в рублях ночи в отелях)
Ялта - 2467
Санкт-Петербург - 2209
Москва - 4533
Сочи - 2549
Великий Устюг - 4000
Суздаль - 6167
Пятигорск – 2000
Златоуст - 1200
Кисловодск – 3375
Красная Поляна - 7000
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