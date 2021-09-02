Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха на Новый год 2022

Ялта хороша в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные, узнали, где жители страны планируют отдохнуть в новогодье: зимние каникулы начнутся 31 декабря 2021, а завершатся 9 января 2022.

Выяснилось, что туристам больше всего по душе город счастья Ялта, не прочь они побывать и в Питере, не обижена вниманием и белокаменная.

Топ-10 направлений отдыха на Новый год (средняя цена в рублях ночи в отелях)

Ялта - 2467

Санкт-Петербург - 2209

Москва - 4533

Сочи - 2549

Великий Устюг - 4000

Суздаль - 6167

Пятигорск – 2000

Златоуст - 1200

Кисловодск – 3375

Красная Поляна - 7000

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