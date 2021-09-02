В Симферополе 3 сентября частично перекроют улицу Павленко

Проезд по перекрытому участку будет запрещен три часа Фото: Архив "КП"

Завтра, 3 сентября, с 07.00 до 10.00 утра будет перекрыта улица Павленко в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Временные ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов к Вечному огню, посвященной Дню окончания Второй мировой войны.

- Движение транспортных средств будет перекрыто на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на указанном участке нельзя будет парковать транспортные средства. На месте будет дежурить эвакуатор.

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