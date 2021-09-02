Где в Крыму не будет воды 2 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Часть жителей Крыма 2 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 00.00 краны будут сухими на улицах в микрорайоне М. Жукова (МКД). Также в крымской столице будет ограничено водоснабжение с 10.00 до 00.00 на улицах Шмидта, Фрунзе, Тургенева, Гаспринского, Аксакова, Мокроусова, Ленинградская, по переулку Смежный и на прилегающих улицах и переулках.

В Феодосии до 00.00 воды не будет на улице Крымской в домах 3, 5 и 7. Подвоз воды в городе будет организован по адресам: улица Гарнаева, 63, улица Крымская, 3, 5, 7.

В Керчи до 00.00 краны будут сухими по адресам: Партизанский поселок, район Семи Ветров. График подвоза воды:

улица Ульяновых, 2В – 2ж, с 08.00 до 11.00;

улица Ульяновых, 1-3 – с 11.00 до 14.00:

переулки Майский, Юннатов – с 14.00 до 17.00;

улица Матросова, 3-7 – с 08.00 до 10.00;

улица О.Кошевого, 16-22 – с 10.00 до 15.00;

улица К.Цеткин, 11-21 – с 14.00 до 17.00;

улицы Главная, Объездная – с 08.00 до 10.00

улицы Юзобинская, Панкратова – с 10.00 до 15.00;

улица Мичурина и Феодосийское шоссе – с 14.00 до 17.00.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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