В Крыму зафиксировали 263 заболевших ковидом за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 1 сентября зафиксировали 263 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 199 человек из зараженных самостоятельно обратились за медпомощью. 64 человека ранее контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6350 человек.

Выздоровели за сутки 375 человек, с начала пандемии - 61 160 зараженных.

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