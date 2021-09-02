В Крыму зафиксировали 263 заболевших ковидом за сутки

Фото: Архив "КП"
В Крыму за 1 сентября зафиксировали 263 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 199 человек из зараженных самостоятельно обратились за медпомощью. 64 человека ранее контактировали с зараженными.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6350 человек.
Выздоровели за сутки 375 человек, с начала пандемии - 61 160 зараженных.
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