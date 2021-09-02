Туристка поделилась впечатлениями от отдыха на Крымских Мальдивах

Благодаря красивым видам в Крыму можно сделать запоминающиеся фотографии Фото: Александра Тимощенко

Увидев красивые фото Крыма, одна блогерша решила проверить, так ли на самом деле хорош отдых на полуострове. Своими впечатлениями от поездки она поделилась на странице «Путешествуем всей семьей» на платформе «Яндекс.Дзен». По совам туристки, некоторые пляжи региона действительно напоминают Мальдивские острова.

- Чистое море, вода бирюзового цвета, мягкий белый песок. Хотя есть и галечные пляжи. Оленевка получила название «Крымские Мальдивы», и это правда. Несомненно, есть сходство, – цитирует ForPost блогершу.

На полуострове ей открылись прекрасные виды, на фоне которых можно сделать отличные фото на память. Также она отметила, что в регионе немало мест, где можно комфортно разместиться. Единственный минус – загруженность пляжей в Алуште и Ялте.

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