Власти Киева намерены заново подсчитать убытки страны по Крыму

Правительство Украины пересчитает убытки страны по Крыму Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти Киева хотят еще раз оценить экономические потери страны, после потери Крымского полуострова. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в интервью украинскому изданию «Лига», опубликованном в четверг на его сайте.

По его словам, окончательные убытки еще никому неизвестны. Переоценка потерь необходима, так как они могут оказаться минимум в два раза выше.

- Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до $135 миллиардов. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра, – сообщил Резников.

Он добавил, что все цифры необходимо фиксировать максимально точно, не забывать информировать об этом мир, даже самих жителей России, чтобы они понимали – за все придется платить.

Кроме того, по его убеждению, власти Киева должны иметь готовую позицию «для всех вариантов международных судов». Вице-премьер повторил свою позицию о том, что силой Крым не удастся вернуть, стоит придерживаться политико-дипломатического пути.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50