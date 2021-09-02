Ремонт на площади имени Ленина в Симферополе экстренно остановили

О том, что площадь не смогут сдать в обещанный срок, стало ясно в конце августа

Ремонт на площади имени Ленина в центре Симферополя решили остановить, сообщил глава города Валентин Демидов во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ.

О том, что площадь не смогут сдать в обещанный срок, стало ясно в конце августа, а 1 сентября об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, подрядчик не смог выполнить свою работу качественно и в срок, поэтому благоустройство было решено остановить.

- К сожалению, во время производства работ по укладке гранитной плитки, когда стали прорисовываться очертания самой площади, появились претензии к качеству укладки плитки, визуальная кривизна швов, волны. Основной причиной являются неграмотные проектные решения по устройству основания по гранитной плитке, без выравнивания существующего основания, плюс претензии к технологии самой укладки, - отметил Демидов.

Поэтому плитку пришлось снимать в полном объеме и заново выполнять работы надлежащим образом. Кроме того, подрядчику придется заменить бетонный бордюр на гранитный, что придаст главной площади города красивый законченный вид.

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