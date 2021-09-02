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Политика2 сентября 2021 13:46

Сергей Аксенов объявил выговор мэрам городов за срыв благоустройства

Сроки сдачи ряда объектов сдвинулись на несколько месяцев
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Главы четырех муниципалитетов Крыма получили выговоры за срыв благоустройства. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Главы четырех муниципалитетов Крыма получили выговоры за срыв благоустройства. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Главы администраций Симферополя, Джанкоя, Симферопольского и Джанкойского районов получат выговоры за сорванные сроки благоустройства. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил во время совещания по ЖКХ.

В Симферополе на завершение благоустройства ряда объектов потребуется еще несколько месяцев. В Симферопольском районе затянулась подготовка документов, что затормозило процесс освоения выделенных на благоустройство средств. В Джанкое и Джанкойском районе сроки несколько раз были сорваны из-за недобросовестной работы подрядчика.

- Предложение – по выговору всем объявить. Кому персонально? Демидову, Алексанову, Селиванову и Федоренко. Так? Направьте за моей подписью объявления о выговорах за срыв сроков. Я их сегодня подпишу, коллегам на сессию городских и районных советов на объявление выговоров направлю, – сообщил Аксенов.

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