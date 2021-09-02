В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского

Как известно, знаменитые работы художника-мариниста посвящены морским пейзажам Крыма. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя

В международном аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Ивана Айвазовского из собрания Феодосийской картинной галереи, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Посетители могут увидеть репродукции картин, оригиналы которых с июля впервые демонстрируются в Севастополе. Все работы выставлены на первом этаже терминала. В экспозиции представлены шесть известных работ художника, среди них: «Вход в Севастопольскую бухту» (1852 год), «Осада Севастополя» (1854 год), корабль «Двенадцать апостолов» (1897 год).

- Атмосферу эпохи Айвазовского в музее помогают воссоздать уникальные архивные документы: карты, схемы и личные вещи мастера, – говорится в сообщении.

Иван Айвазовский умел живописно изображать море. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя

С оригиналами выставленных в аэропорту картин можно ознакомиться до 31 октября в Культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя.

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