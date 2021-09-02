Крымская пловчиха завоевала серебро на Паралимпийских играх в Токио

Она бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне. Фото: пресс-служба Минспорта РК

Крымчанка Ани Палян завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она выступила в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

Анна выступала в российской сборной вместе с пловчихами Анастасией Гонтарь, Елизаветой Сидоренко и Викторией Ищиуловой. Спортсменки отстали от американцев на 3,15 секунды.

В активе крымской пловчихи это первая серебряная медаль на Паралимпийских играх. Крымчанка получила эстафету на четвертом месте и вывела сборную РФ на второе.

СПРАВКА «КП»

Ани Палян 31 год, она родилась в Тбилиси, в Крыму живет с 1991 года. Девушка в 2012 году стала бронзовым призером Паралимпиады в Лондоне. Она многократная чемпионка России и заслуженный мастер спорта Украины, также Ани имеет титул мастера спорта России международного класса по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что Крым на Паралимпиаде также представляет теннисистка Виктория Сафонова. Она уже завоевала серебряную и бронзовую медали.

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