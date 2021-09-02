Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 15:28

Крымчан приглашают на гастроуикенд «Местный Улов» в Коктебеле

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Организаторы гастроуикенда обещают, что мероприятие пройдет по традициям званых вечеров Максимилиана Волошина

Организаторы гастроуикенда обещают, что мероприятие пройдет по традициям званых вечеров Максимилиана Волошина

Фото: Архив "КП"

Виноделы Крыма и Севастополя 15-16 сентября совместно с ресторанами презентуют свою продукцию в рамках эногастрономического уикенда «Местный Улов».

Как пишет Крымская газета, гости мероприятия смогут продегустировать локальные вина, посетить мастер-классы опытных шеф-поваров и поужинать свежевыловленной рыбой.

- Вино и черноморская кухня являются идеальным сочетанием для получения максимального удовольствия. Главное – правильная компания и место!, – поделились организаторы.

В рамках мероприятия состоится презентация от винодельческих компаний, гости смогут принять участие в увлекательных конкурсах и посмотреть занимательные фильмы. Вечер пройдет под музыкальное сопровождение группы «Маша и Медведи».

Гастроуикенд будет организован по адресу: пространство «Море» аллея аквапарка, вход со стороны набережной). Подробности можно узнать по телефону +7 978 583 36 35 и на официальной странице в Instagram.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50