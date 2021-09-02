Крымчан приглашают на гастроуикенд «Местный Улов» в Коктебеле

Организаторы гастроуикенда обещают, что мероприятие пройдет по традициям званых вечеров Максимилиана Волошина
Фото: Архив "КП"
Виноделы Крыма и Севастополя 15-16 сентября совместно с ресторанами презентуют свою продукцию в рамках эногастрономического уикенда «Местный Улов».
Как пишет Крымская газета, гости мероприятия смогут продегустировать локальные вина, посетить мастер-классы опытных шеф-поваров и поужинать свежевыловленной рыбой.
- Вино и черноморская кухня являются идеальным сочетанием для получения максимального удовольствия. Главное – правильная компания и место!, – поделились организаторы.
В рамках мероприятия состоится презентация от винодельческих компаний, гости смогут принять участие в увлекательных конкурсах и посмотреть занимательные фильмы. Вечер пройдет под музыкальное сопровождение группы «Маша и Медведи».
Гастроуикенд будет организован по адресу: пространство «Море» аллея аквапарка, вход со стороны набережной). Подробности можно узнать по телефону +7 978 583 36 35 и на официальной странице в Instagram.
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