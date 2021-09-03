Погода в Крыму на 3 сентября: ветрено и тепло до +20

Вода в Черном море +24…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 сентября на Крымском полуострове, как и прежде, актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. По сути, нет никаких наметок, что «третье сентября - день прощанья», как утверждает известный певец.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков. Днем северо-западный ветер до 8-13 м/с. Тепло до 19…21°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем столбик термометра дотянется до +21°, скорость северо-западного ветра до 18 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории тепло 15…19°. Северо-западный ветер бродит по детскому курорту со скоростью 5-10 м/с. Ясно.

В Феодосии днем тепло до 20°, скорость северо-западного ветра 7-17 м/с. Ясно.

В Керчи 15…18°. Скорость северо-западного ветра 8-17 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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