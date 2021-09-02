У четверых школьников в Крыму были намерения устроить стрельбу в школе

Психологи выявили в Крыму более 160 школьников с социально опасными намерениями Фото: Архив "КП"

Более чем у 160 школьников в Крыму выявили социально опасные намерения. С учащимися работали психологи, которые отнесли их к группе риска. Об этом сообщил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии республики Александр Булычев на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, 238 несовершеннолетних сейчас стоят на учете, 14 из них – учащиеся с экстремистскими намерениями.

- Еще четверо могут устроить вооруженные нападения в учебных учреждениях (скулшутинг), – уточнил Булычев.

Он заметил, что после беседы с психологами половина школьников из группы риска отказалась от опасных намерений.

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