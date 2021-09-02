В одной из школ Симферополя открыли классы по фигурному катанию и хоккею

Каждый день детей расписан поминутно, как у профессиональных спортсменов. Фото: пресс-служба «Наследие»

В этом году 17 детей-фигуристов школы «Наследие» Ильи Авербуха стали учащимися общеобразовательной школы №7 в Симферополе.

Как пишет КИА, для первоклашек открыли специальные классы по фигурному катанию и хоккею, чтобы у детей была возможность совмещать тренировки и учебу. Из ледового комплекса юные спортсмены будут отправляться в школьный класс на личном автобусе, а после уроков снова на тренировки.

Воплотить проект в жизнь удалось благодаря общим усилиям Минобрза РК и Министерства спорта РК.

- Проведена огромная работа Министром спорта Республики Крым и старшим тренером Марией Орловой, для того чтобы идея обрела жизнь! Школа «Наследие», где дети занимаются бесплатно, за два года обрела три ледовые площадки: в Симферополе, Ессентуках и Ставрополе. Сейчас общее количество воспитанников школы зимних видов спорта достигло 1500 человек, – цитирует СМИ руководителя школы зимних видов спорта «Наследие» Илью Авербух.

Возможно, что спортивные классы появятся и в других городах Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50