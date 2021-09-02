Налоговые поступления от туриндустрии Крыма выросли в полтора раза

Доход Крыма в этом году значительно пополнился благодаря большому количеству отдыхающих в регионе Фото: Никита ПОЛЬКО

Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Доходы от услуг местных санаториев и отелей за первые полгода выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,2 миллиарда рублей.

- По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года, – сообщил Аксенов.

Напомним, что в прошлом году общая сумма налогов от туристической сферы в Крыму за девять месяцев составила 2,3 миллиарда рублей, в доковидном 2019 году – 2,5 миллиарда рублей.

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