Поссорился с товарищем: в Симферопольском районе подросток плеснул в друга топливо

Фото: Олег Золото

В селе Денисовка Симферопольского района подросток получил ожоги 45% тела из-за неосторожного обращения с топливом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Ранее в соцсетях появилась информация, что два мальчика ремонтировали мопед. Из-за конфликта один плеснул в другого горящее топливо. Теперь пострадавший находится в больнице с ожогами. Его состояние стабильное.

- В ходе проверки следствием будут подробно установлены все обстоятельства получения юношей травм, дана оценка обстановке в семье. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - уточнили в ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Проверку по факту ЧП также проводит прокуратура Крыма. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка действиям родителей и органов опеки. Кроме того, в прокуратуре проверят информацию о допуске к управлению и обслуживанию несовершеннолетних механическим транспортным средством.

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