Минувшей ночью в Симферополе сгорело заброшенное строение

Принадлежность объекта к военным не установлена. Фото: Черный список Симферополь/ВКонтакте

Минувшей ночью в Симферополе произошел пожар в строении на Лексина, 44. Комментаторы в соцсетях предположили, что это горит военный склад. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, принадлежность данного объекта к помещениям или складам военного назначения не подтверждено.

- У нас этот объект прошел как заброшенное строение. Ни о каком ангаре или складских помещениях Министерства обороны речи не шло, – уточнили в главке МЧС.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар спровоцировал сильное задымление. Две бригады пожарных тушили огонь около трех часов.

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