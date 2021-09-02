В Центре винного туризма пройдет фестиваль «Отражения Крыма»

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В Центре винного туризма Winepark, что в поселке Оползневое, 18-19 сентября пройдет фестиваль «Отражения Крыма».

Гости смогут принять участие в сборе урожая. Кроме того, участники фестиваля смогут посетить экскурсии по винограднику и винодельне, продегустировать вино, посмотреть кинопоказы, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. Также на мероприятии выступит первый в мире танцующий оркестр Concord Orchestra. 18 сентября состоится шоу «Симфонические рок-хиты».

Организаторы рекомендуют начать посещение фестиваля с экскурсии по винограднику «Вино глазами агронома».

На сцене в течение двух дней будет проходить интерактив «Как Челентано». Гости вместе с артистами смогут почувствовать себя главными героями фильма «Укрощение строптивого»: туристы выучат знаменитый танец.

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