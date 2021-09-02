Прокуратура вынесла около 10 представлений об устранении нарушений. Фото: Архив "КП"

В Крыму на пляжах Керчи и Судака нашли нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации ведомства, акватория нескольких пляжей использовалась без договоров водопользования и платы за место. На побережье также отсутствовали контейнеры для мусора, все отходы вывозились несвоевременно.

Прокуратура вынесла около 10 представлений об устранении нарушений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50