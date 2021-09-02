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Общество2 сентября 2021 18:35

На пляжах Керчи и Судака нашли нарушения

По информации прокуратуры, акватория нескольких пляжей использовалась без договоров водопользования
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Прокуратура вынесла около 10 представлений об устранении нарушений.

Прокуратура вынесла около 10 представлений об устранении нарушений.

Фото: Архив "КП"

В Крыму на пляжах Керчи и Судака нашли нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации ведомства, акватория нескольких пляжей использовалась без договоров водопользования и платы за место. На побережье также отсутствовали контейнеры для мусора, все отходы вывозились несвоевременно.

Прокуратура вынесла около 10 представлений об устранении нарушений.

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