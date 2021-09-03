Где в Симферополе и пригороде 3 сентября отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 сентября в отдельных районах Симферополя и близлежащих населенных пунктах на время отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кечкеметская, 103, 105

ул. Алтайская, 2

ул. Болгарская, 16, 18

ул. Геологическая, 3, 5, 9

ул. Радио 37-41 (нечет)

ул. Молодежная, 102;

ул. Лизы Чайкиной, 30

ул. Куйбышева, 199/ул. Болгарская, 2

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с. Мирное: ул.Крутая, ул.Грушевая, ул.Родниковая, ул.Фонтанная, ул.Мира, пер.Фонтанный, пер.Грушевый, пер.Фруктовый, пер.Дальний, пер.Колхозный, ул.Марчика, ул.Солнечная, ул.Южная, пер.Солнечный, ул.Ореховая

пгт.Николаевка: ул.Ленина, ул.Лесная, ул.Дружбы, ул.Мира, ГУП РК «Черноморнефтегаз»

с.Раздолье: ул.Новая, ООО «Альянс-Холдинг»

с.Винницкое: ул.Терешковой 2 Б, ООО «Велес-Крым»

с.Новый мир: ул.Селимовых, ул.Исмаил Бей Гаспралы, ул.Авдет, ул.Бахчисарайская, ул.Кизиловая, ул.Дружбы, ул.Кизиловая, ул.Чокрак, ул.Школьная, ул.Алиме Абденановой, ул.Эдие Топчи, ул.Амет-Хана-Султана

с.Курганное: ул.Животноводов, ул.Степная, ул.Автобусная, ул.30лет Победы, ул.Медицинская

с.Шафранное: ул.Плодовая, ул.Широкая

с.Фонтаны: СНТ «Строитель», СТ «Строитель», ул.Чкалова, ул.Тепличная, ул.Яны-ёл, ул.Озенбашская.

с.Донское: ул.Виноградная, ул.60 лет СССР, ул.Давиденко, ул.Комсомольская

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