На защиту против терроризма в Крыму потратят 1,5 миллиарда рублей

Для предотвращения терактов в Крыму в этом году потратят 1,5 миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

В этом году на антитеррористическую защиту в Крыму выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции в Симферополе руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

По его словам, половина средств уже освоена. Некоторые объекты, например, аквапарки или учебные учреждения требуют дополнительной защиты, так как это места массового скопления людей.

- Данные финансовые средства уходят на системы видеонаблюдения, инженерно-технические сооружения, на охрану объектов, в том числе сферы образования, – пояснил Булычев.

В республике уже завершили обследование всех государственных и муниципальных объектов, также готов перечень объектов массового нахождения людей. По словам Булычева, их в Крыму 138, паспортизировано 97%.

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