Власти в Крыму будут принимать решения, исходя из данных ЦУР

В следующем году 50% управленческих решений региональные власти будут принимать на основе данных ЦУР. Фото: Кирилл Истомин/Вконтакте

В следующем году 50% управленческих решений в регионах будут приниматься на основе данных ЦУР, сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

ЦУР обрабатывает информацию, которую оставляют граждане на открытых площадках в интернете, что позволяет властям более эффективно решать масштабные проблемы.

Напомним, что Центр управления регионом РК открылся 25 октября 2020 года. За август 2021 года специалисты обработали 8 489 обращений крымчан в соцсетях по различным направлениям: благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная защита, здравоохранение и другие.

- Наша задача работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там, – отметил Истомин.

Данные для принятия решений собираются по трем разным направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы.

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