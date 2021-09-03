Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 258 человек

Большинство заболевших сами обращаются за медицинской помощью. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За сутки коронавирусом в Крыму заболели еще 258 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, 211 человек обратились к врачам самостоятельно, 41 – ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории Крыма за последние 24 часа провели обследовали на коронавирус 5540 человек.

С выздоровлением выписаны 289 человек, за весь период пандемии коронавирусом переболели 61 549 человек. За сутки от COVID-19 скончались 15 человек.

В Крыму продолжает действовать режим «повышенной готовности», остается в силе ряд ограничений и неизменно требование к ношению защитных масок в общественных местах, а также соблюдению социальной дистанции.

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