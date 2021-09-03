Какая погода ждет жителей Крыма на выходных

Летняя жара на Крымский полуостров в этом году уже не вернется Фото: Никита ПОЛЬКО

В этом году лето в Крыму закончилось достаточно резко: на смену зною пришли проливные дожди и прохлада. Как сообщила КП-Крым заместитель начальника Гидрометцентра – главный синоптик Шенгелай Вероника, летняя жара на полуостров в этом году уже не вернется.

- Сейчас на территории Крыма проходит холодный атмосферный фронт. В регионе снизилась температура, идут дожди, 3 сентября также ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, – рассказала синоптик.

По ее словам, в субботу сильных осадков не будет, а вот в воскресенье погода опять ухудшится.

- 5 сентября местами пройдут кратковременные грозовые дожди, будет довольно прохладно. В степных и предгорных районах температура воздуха может опустится до 11°, на побережье – до 12-17°. Днем воздух прогреется до 19-24°, – уточнила Шенгелай.

Она добавила, что на следующей неделе сильных дождей не будет, однако температурный фон существенно не изменится.

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