Крымские школьники 1 сентября совершили больше 15 тысяч поездок по детским картам

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Крымские школьники в День знаний 1 сентября совершили больше 15 тысяч поездок с помощью детских банковских карт РНКБ. Это почти в два раза больше, чем среднее количество таких поездок в августе. В последний месяц лета таких поездок совершалось больше 7 600 в день.

- Все больше родителей оформляют детские карты для проезда в общественном транспорте. Безусловно, это самый удобный способ оплаты проезда. Только 1 сентября было совершено более 15 тысяч поездок, оплаченных детскими банковскими картами. Уже было выдано более 77 тысяч таких банковских карт. Планируем, что в нынешнем учебном году эта цифра вырастет, так как помимо удобства, такой вид оплаты - это еще и экономия, - отметил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

В банке отметили, что на сегодняшний день выдано больше 77 тысяч банковских карт детям от 6 до 18 лет, из которых около трети - льготные. К автоматизированной системе оплаты проезда в Крыму присоединилось 60 транспортных компаний. Около 2 тысяч единиц транспорта, которые работают на городских и пригородных маршрутах, оборудовано валидаторами.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой составляет 17 рублей, при оплате наличными - 22 рубля. При этом около 40% поездок в транспорте совершаются бесплатно с помощью льготных карт.

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