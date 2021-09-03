Власти в Крыму хотят сдержать рост цен на уголь и дрова

Власти в Крыму намерены не допустить роста цен на уголь и дрова Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов в процессе подготовки к сезону отопления поручил МинЖКХ и Минтопэнерго сдержать рост цен на уголь и дрова для граждан.

Министр МинЖКХ РК Сергей Донец расскажет местным жителям о максимально допустимых ценах на эти ресурсы, чтобы крымчане знали, где цены завышены.

- С вас контроль цен на уголь и дрова. Вы должны знать, какая ситуация на этом рынке, чтобы не было паразитирования и спекуляций. С Минтопом согласуйте, если нужно. Цена на уголь и дрова для населения должна быть во всех регионах одинаковая, – сообщил Аксенов.

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