В Симферополе оценили восемь «крымских» сторублевок в 4,5 миллиона рублей

Крымчанка оценила 8 сторублевок в 4,5 миллиона рублей

На одном из сервисов объявлений жительница Симферополя дала предложение купить у нее восемь сторублевых купюр за 4,5 миллиона рублей.

Как пишет КИА, на памятных банкнотах изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и Ласточкино гнездо.

Женщина рассказала, что получила крымские сторублевки шесть лет назад от подруги, которая, будучи сотрудницей банка, разглядела в них инвестиционный потенциал. Большой очереди из желающих приобрести товар пока не образовалось.

За разумную стоимость (около 270 рублей) такие же купюры можно купить и в другом популярном интернет-магазине.

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