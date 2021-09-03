В Ялте пьяная воровка потеряла награбленное у собутыльника

Нарушительница заплатит штраф за кражу, либо сядет в тюрьму Фото: Архив "КП"

К правоохранителям в Ялте обратился местный житель с жалобой о краже вещей на сумму в 38 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РК, во время отдыха на одном из пляжей у него похитили гитару, мобильный телефон и портативную колонку.

Пострадавший оставил свои вещи без присмотра, когда в компании распивал спиртные напитки. Воровкой оказалась ранее судимая 34-летняя приезжая женщина. Она находится в федеральном розыске. С похищенными вещами нарушительницы скрылась, однако утратила бдительность из-за выпитого алкоголя и потеряла все награбленное.

- От подозреваемой принята явка с повинной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), – говорится в сообщении.

В качестве наказания воровка может получить штраф или 5 лет тюрьмы.

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