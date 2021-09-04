Как Гурзуф выглядит в ненастье: 7 атмосферных фото Южного берега Крыма в сентябре

Над Аю-Дагом тучи ходят хмуро. Фото: Алекс Кедми/VK

В Крыму можно поправить физическое и психическое здоровье просто гуляя по полуострову. Ландшафтотерапия - это когда человек, крепчает здоровьем, любуясь и восхищаясь природными видами и пейзажами. Такой вот приятный и необременительный метод лечения имеет особую силу на Южном берегу Крыма.

Небосвод над ЮБК затянули тучки. Фото: Алекс Кедми/VK

Здесь он работает независимо от времени года и погоды.

Туристы используют погожую минутку, чтобы сделать фото на память. Фото: Алекс Кедми/VK

На берегу Черного моря даже потемневшее небо воспринимается, как некая театральная декорация.

Отдыхающие дышат свежим морским воздухом. Фото: Алекс Кедми/VK

Кажется, что вот-вот этот занавес будет убран некой всемогущей силой и на землю снова хлынут потоки света и тепла.

Рыбаков трудно чем-то напугать. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ветреный и дождливый день в Гурзуфе 02.09.21, - фотосетом с таким названием украсил соцсети талантливый фотограф Алекс Кедми.

Водоплавающим дождливая погода по душе. Фото: Алекс Кедми/VK

Дикие утки даже и не замечают дождя - им чем мокрее, тем лучше.

Ненастье отменило морские прогулки. Фото: Алекс Кедми/VK

Ненастье, пожалуй, делает нервы только владельцам прогулочных катеров и яхт, которые опасаются в такую погоду даже предлагать свои услуги туристам. С морем шутки плохи!

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