На подъезде к Крымскому мосту столкнулись фура и легковушка: пострадали дети

Фото: скриншот из видео "Керчь новости"/"Вконтакте"

На дороге Новороссийск-Керчь вечером 2 сентября столкнулись фура и легковой автомобиль. ДТП произошло на подъезде к путепроводу со стороны Крыма.

По данным пресс-службы МВД по РК, грузовик «Скания» занесло на соседнюю полосу, после этого произошло столкновение с машиной Ford Focus.

В аварии пострадали водитель легковушки, и два возраста год и шесть лет. Их госпитализировали.

По данным очевидцев, спецслужбы убрали с проезжей части разбитый длинномер, поэтому движение в сторону Крымского моста было затруднено.

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