Две тысячи километров лежа: Сергей Карнаухов едет из Москвы в Крым на хендбайке

История Сергея помогает людям с ограниченными возможностями поверить в себя, пробовать новое, двигаться веред.

Спортсмен с ограниченными возможностями Сергей Карнаухов вместе с активистами партии «Новые люди» проводит различные акции для привлечения внимания к проблемам инвалидов.

- Мы также хотим любить, мы также хотим работать. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас не очень хорошо исполняется программа о безбарьерном доступе, большинство из нас просто не могут выйти из дома. То, что для вас обычная жизнь, для нас - борьба. И мы не просим многого, мы просто хотим помогать обществу, быть полезными обществу и чтобы нас замечали. Мы хотим, чтобы у нас был выбор, где учиться. А сейчас мы не можем без унижения сходить в магазин, потому что часто просто доступ туда закрыт, - такую речь произнес Сергей Карнаухов в Москве. Прямо из зала он отправился в путешествие в Крым на хендбайке – велосипеде с ручным приводом.

История Сергея помогает людям с ограниченными возможностями поверить в себя, пробовать новое, двигаться веред.

После неудачного укола в раннем детстве у мальчика почти полностью отказали ноги, перемещаться он мог только на костылях или с палочкой. В подростковом возрасте из-за депрессии Сергей начал переедать, позже в его жизни появился алкоголь. Парень сильно поправился - весил 200 килограммов.

Однажды он решил, что жизнь нужно менять. Стимулом стала долгожданная любовь. Сергей взял себя в руки, оставил вредные привычки и начал заниматься спортом дома. Он похудел до 90 килограммов, а спустя два года тренировок занял первое место в соревнованиях по жиму лежа и получил разряд КМС.

Сергей Карнаухов ведет блог, вдохновляя людей с ограничениями по здоровью во всей стране. Он занимается общественной деятельностью, участвует в экологических акциях вместе с «Новыми людьми». Его примеру следуют другие.

В Крыму Сергей Карнаухов посетит Симферополь, Севастополь, Алушту и Ялту.

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