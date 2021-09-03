Симферопольцев просят сообщать адреса, где растет амброзия

В Симферополе продолжают бороться с опасным растением. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе продолжается борьба с опасным аллергеном – амброзией. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, предстоит обработать 44 гектара химическим способом и 60 гектаров –механическим.

- Ликвидация амброзии на данный момент осуществляется в Белом-5. Работы выполнены в центральных районах крымской столицы, обработаны улицы Толстого, Кечкеметская, Севастопольская, набережная реки Салгир и малый Салгир и ряд других улиц, – говорится в сообщении.

Завершение работ, согласно контракту с подрядчиком, намечено на 15 октября этого года. В случае необходимости, власти выделят дополнительные средства на борьбу с растением.

Кроме того, жители крымской столицы могут помочь в ликвидации опасного аллергена: при обнаружении очага необходимо обратиться ЕДДС и сообщить адрес. Также можно оставить заявление по адресу: улица Толстого, 15 – ДГХ.

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