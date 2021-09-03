В Евпатории высадят 1,7 тысяч молодых ясеней

в одном из микрорайонов Евпатории высадят более тысячи новых деревьев. Фото:"Википедия"

В Евпатории высадят 1,7 тысяч ясеней возле микрорайона «Спутник-2», сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Ясень – порода деревьев, которая неприхотлива к климату, растения также могут переносить длительную засуху, поэтому хорошо приживаются в городских условиях.

- Для высадки были выбраны 1700 единиц ясеня обыкновенного двухлетнего, которые будут посажены в октябре текущего года, – говорится в сообщении.

Новые растения появятся на территории, площадью 1 гектар. Посадка деревьев осуществляется в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

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