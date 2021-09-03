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Экономика3 сентября 2021 15:59

В Симферополе по ночам ремонтируют дорогу на улице Киевской

К 10 сентября ее могут перекрыть
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Движение на улице Киевской в Симферополе затруднено в ночное время

Движение на улице Киевской в Симферополе затруднено в ночное время

Фото: Архив "КП"

В Симферополе по ночам ремонтируют дорогу на улице Киевской. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, рабочие приступили к фрезеровке асфальтобетонного покрытия.

Ранее в интернете появилась информация, что улицу могут вскоре перекрыть. Движение на дороге сейчас действительно затруднено, однако о полном ограничении для автомобилистов пока говорить рано.

- Конечно, есть определенные неудобства, так как в ночное время на улице проводят ремонтные работы. Действительно, ее могут перекрыть 10 сентября, но официально постановление еще не подписано, – разъяснили в пресс-службе.

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