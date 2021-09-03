Крымчанам предлагают поучаствовать в конкурсе «#ВКрыму – читать»

Конкурс проходит при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи РК и типографии «Таврида» Фото: Архив "КП"

В Крыму Книжная лавка писателей объявила конкурс «#ВКрыму – читать». Он пройдет в два этапа: с 2 по 19 сентября – публикация постов участниками, с 20 по 30 сентября – подведение итогов.

Как пишет Крымская газета, для участия нужно опубликовать на своей странице в социальных сетях пост с хештегом #ВКрымуЧитать. В посте должна быть фотография, текст или короткое видео. Это может быть аннотация к изданию, занимательная история о книге, рекомендация и так далее.

Победителям полагаются интересные подарки. Конкурсную комиссию возглавляет министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. В состав комиссии вошли представители учреждений образования, культуры и СМИ.

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