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Происшествия3 сентября 2021 16:35

В 2021 году в Крыму предотвратили четыре теракта

При задержании у нарушителей изъяли оружие и гранаты
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Нарушителей, которые хотели устроить теракт, удалось задержать

Нарушителей, которые хотели устроить теракт, удалось задержать

Фото: Архив "КП"

В этом году на территории Республики Крым были предотвращены четыре теракта, сообщил руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Были возбуждены четыре уголовных дела против нарушителей.

- Кроме того, поступают ложные сообщения о готовящихся атаках. В текущем году их было 30, возбуждено по данным фактам 23 уголовных дела. В этом году были перекрыты 88 каналов незаконной эмиграции, 102 человека были выдворены за пределы России, – сообщил глава комиссии.

Он отметил, что злоумышленники не имели специальной подготовки, получая нужную информацию в интернете.

- Эти люди завербованы террористическими организациями через Интернет и через него же прошли обучение, – заключил Булычев

Все цели, по которым нарушители хотели нанести удар, находились в Симферополе. При задержании у них изъяли оружие и гранаты.

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