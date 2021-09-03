В школе Симферополя состоялся Всероссийский челлендж «Поделись своим знанием»

В симферопольской школе занятие в интерактивной форме: школьники использовали посты, фото, видео и аудио. Фото: Российское общество «Знание»/Вконтакте

Специалисты Общероссийского народного фронта провели в Симферопольской школе №25 тренинг информационной безопасности в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием», сообщили в пресс-службе ОНФ.

Собрание прошло в школах по всей России. Лекции на открытых уроках читали ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций.

- Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим людям, от поколения к поколению. Поэтому хотелось бы, чтобы все люди – носители уникальных, достоверных и востребованных знаний, которых очень много в нашей стране, не остались в стороне от этой полезной инициативы, – цитирует пресс-служба генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля.

В симферопольской школе занятие в интерактивной форме, на котором школьники делились своими методами борьбы с вербовкой и вовлечением в незаконную, экстремистскую деятельность.

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