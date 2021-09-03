В Симферополе грозовой ветер свалил дерево на двор жилого дома

Старый ствол не выдержал напора непогоды. Фото: пресс-служба Министерства ЧС РК

Грозовой ветер в Симферополе 2 сентября повалил на двор частного домовладения дерево. Как сообщили в пресс-службе Министерства ЧС РК, на оперативный пульт крымских спасателей сообщение об инциденте поступило в 08.36. На место происшествия отправился отряд специалистов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

- По прибытии стало известно, что в результате непогоды упало больше старое дерево. В результате заблокированными оказались жильцы трех частных домов, – говорится в сообщении.

Кроме того, упавший ствол повредил сеть газо- и электроснабжения, сотрудники соответствующих служб временно их отключили. Спасатели распилили дерево и освободили жильцов.

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